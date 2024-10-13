Ядерные учения НАТО назвали сигналом для России

Аналитик Коротченко назвал ядерные учения НАТО сигналом для России

Ядерные учения НАТО должны быть сигналом для России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они призваны продемонстрировать Москве, что даже в условиях готовящихся изменений в ее ядерной доктрине Запад готов к ограниченной ядерной войне в Европе.

«Поэтому НАТО "подняло перчатку" и демонстрирует, что оно готово к ответу"», — объяснил Коротченко. Он уточнил, что новый руководитель Североатлантического альянса — это «генсек для ограниченной ядерной войны в Европе». По мнению аналитика, европейцы в данном случае выступают абсолютными заложниками политики США.

Ранее, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке или с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Плюс к этому Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.