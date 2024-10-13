Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Украинские беспилотники попытались нанести удар по российской территории. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Два летательных аппарата были сбиты в небе над Белгородской областью около 18:00 по мск.

Оба дрона были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Отмечается, что речь идет о беспилотниках самолетного типа — такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее о массовой атаке беспилотников сообщили в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо рассказал, что были перехвачены 16 украинских дронов, в том числе беспилотник «Лютый», который называют «дешевой копией турецкого Bayraktar».