Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:21, 13 октября 2024Россия

Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Украинские беспилотники попытались нанести удар по российской территории. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Два летательных аппарата были сбиты в небе над Белгородской областью около 18:00 по мск.

Оба дрона были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Отмечается, что речь идет о беспилотниках самолетного типа — такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее о массовой атаке беспилотников сообщили в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо рассказал, что были перехвачены 16 украинских дронов, в том числе беспилотник «Лютый», который называют «дешевой копией турецкого Bayraktar».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Попавший в окружение боец ВСУ записал прощальное видео из окопа. Он обращался к близким на русском языке

      Евродепутат от Словакии приехал в Россию извиниться за русофобию

      Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

      В Уфе родители пожаловались на учительницу из-за буллинга на уроках

      Сестра Ким Чен Ына предупредила одну страну об ужасной катастрофе

      Президент Киргизии ответил на вопрос о попытках давления Запада на партнеров России

      В Китае мужчина въехал на перекресток на загоревшемся скутере и попал на видео

      Жители Харькова отбили подростка у военкомов

      Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной Казахстана

      Основатель группы «Фактор-2» захотел выгнать коллегу из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше