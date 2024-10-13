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17:04, 13 октября 2024Бывший СССР

Украинские журналисты пожаловались на давление со стороны властей

Украинские журналисты пожаловались на попытку властей ограничить свободу слова

Фото: Freepik

Украинские журналисты пожаловались на давление со стороны властей. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 9 октября, после публичного заявления издания «Украинская правда» о систематическом давлении со стороны офиса президента и вмешательстве в редакционную политику, их поддержала Комиссия по журналистской этике, выразившая протест против попыток власти ограничить свободу слова.

Там напомнили, что «Украинская правда» известна своими резонансными расследованиями, в том числе в отношении действующих представителей власти.

Журналисты жаловались, что офис президента Украины препятствует общению представителей власти с сотрудниками редакции и давит на рекламодателей, стараясь лишить его финансирования.

9 октября журналистов «Украинской правды» поддержал мэр Киева Виталий Кличко, заявивший, что давление властей на критикующие чиновников СМИ недопустимо. Он добавил, что это негативно сказывается на имидже Украины в мире.

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      Владимир Седов
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