Украинской стали предрекли проблемы из-за продвижения Российской армии

На Западе украинской сталелитейной промышленности предрекли проблемы из-за продвижения Российской армии. Об этом сообщает издание The Economist.

По данным издания, российские военные подошли близко к крупнейшей шахте по добыче коксующего угля, расположенной в Покровске. Если отключить шахту от энергоснабжения и перекрыть дорогу, по которой уголь двигается к оставшимся сталелитейным заводам, страна лишится важного для промышленности сырья. Издание отмечает, что «русским даже не нужно для этого захватывать шахту».

За год Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали с 14-го на 24-е место.

12 октября военный эксперт Алексей Живов объяснил, что город Покровск в Донбассе, вокруг которого сейчас идут бои, — это крупный военный узел для Вооруженных сил Украины, и взятие города даст преимущество России в военном конфликте.