Умер актер «Следа» и «Улиц разбитых фонарей»

Актер Александр Крючков умер на 81-м году жизни

Советский и российский актер Александр Крючков умер на 81-м году жизни. Об это сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Крючков известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «След», «Помни имя свое» и другие.

Артист родился в 1943 году, в 1969-м он окончил ГИТИС. Работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре.

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