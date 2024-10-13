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12:29, 13 октября 2024Культура

Умер актер «Следа» и «Улиц разбитых фонарей»

Актер Александр Крючков умер на 81-м году жизни

Кадр: Телесериал «След»

Советский и российский актер Александр Крючков умер на 81-м году жизни. Об это сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Крючков известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «След», «Помни имя свое» и другие.

Артист родился в 1943 году, в 1969-м он окончил ГИТИС. Работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре.

Ранее сообщалось о смерти актера Андрея Неретина, игравшего депутата Виталия Наливкина. Причиной ухода из жизни звезды интернет-проекта стал оторвавшийся тромб. Неретину было 48 лет. В последнее время он с трудом ходил из-за хронической болезни.

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