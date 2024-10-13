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06:34, 13 октября 2024Россия

В Брянской области сбили беспилотник

Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Дрон был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны ПВО Минобороны. По словам главы региона, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В ночь с 11 на 12 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над Херсонской областью. среди сбитых целей нашли украинский беспилотник самолетного типа «Лютый», который является «дешевой копией турецкого Bayraktar», заявлял губернатор Владимир Сальдо.

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      Сергей Грехов
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