Focus.Online: Россия победила санкции Запада и показала экономический рост

Немецкий эксперт Александр Либман заявил, что Россия добилась экономического роста несмотря на огромное санкционное давление. Об этом он высказался в интервью немецкому изданию Focus.Online.

Либман подчеркнул, что «Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали». Он признал провал ограничений и добавил, что Москва справилась с их последствиями. По его мнению, эффекта номер один удалось избежать благодаря действиям Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к потенциальным ограничениям.

«В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика», — заключил он.

Совет Евросоюза утвердил новые санкции против России за «дестабилизирующую деятельность». С его помощью в организации намерены противостоять, например, вмешательствам в выборы и работу демократических институтов.