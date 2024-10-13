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01:46, 13 октября 2024Экономика

В Германии признали провал санкций против России

Focus.Online: Россия победила санкции Запада и показала экономический рост

Фото: Unsplash

Немецкий эксперт Александр Либман заявил, что Россия добилась экономического роста несмотря на огромное санкционное давление. Об этом он высказался в интервью немецкому изданию Focus.Online.

Либман подчеркнул, что «Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали». Он признал провал ограничений и добавил, что Москва справилась с их последствиями. По его мнению, эффекта номер один удалось избежать благодаря действиям Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к потенциальным ограничениям.

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«В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика», — заключил он.

Совет Евросоюза утвердил новые санкции против России за «дестабилизирующую деятельность». С его помощью в организации намерены противостоять, например, вмешательствам в выборы и работу демократических институтов.

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      Марина Совина
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