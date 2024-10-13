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00:56, 13 октября 2024Мир

В Германии раскритиковали решение Шольца разместить способные достичь РФ ракеты

Tagesschau: в Германии критикуют решение разместить ракеты для сдерживания РФ
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Многие депутаты Бундестага критикуют решение канцлера Германии Олафа Шольца разместить в 2026 году на территории страны американские ракеты, способные достичь Россию, сообщает Tagesschau.

Канцлера подвергли критике в собственной Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В частности, лидер парламентской группы Рольф Мютцених предупредил об опасности непреднамеренной военной эскалации, а член левого крыла СДПГ Ральф Стегнер высказался против ракетных планов на большой антивоенной демонстрации в Берлине 3 октября. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке призвал к более широкому обсуждению.

Представитель Партии зеленых Мерл Спеллерберг заявляла, что помимо широких общественных дебатов необходимо также заявление канцлера, но он отказывается обращаться к парламенту по этому вопросу.

Летом Шольц подчеркивал, что планы по размещению на территории ФРГ новых американских ракет не будут способствовать эскалации напряженности в отношениях с Россией. По его словам, это оружие служит сдерживающим фактором и с самого начала предназначалось для предотвращения атак из «безопасного тыла».

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      Сергей Грехов
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