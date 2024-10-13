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21:57, 13 октября 2024Бывший СССР

В Киеве увидели в Зеленском угрозу для мира

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский подталкивает мир к третьей мировой войне

Фото: Ebrahim Noroozi / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подталкивает мир к третьей мировой войне. Об этом заявил экс-советник бывшего главы республики Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, судя по поведению Зеленского, складывается впечатление, что он уверен в безнаказанности своих действий. Соскин отметил, что в связи с этим глава Украины считает, что «может вытворять что угодно», не опасаясь последствий.

Ранее Соскин предположил, что США могут не снять ограничения на нанесение ударов вглубь территории России из-за большего внимания Вашингтона к Ближнему Востоку. В таком случае «Зеленскому кранты», подчеркнул он.

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      Марина Совина
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