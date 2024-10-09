В Киеве оценили перспективы Украины словами «Зеленскому кранты»

Экс-советник Кучмы Соскин: США перестанут заниматься Украиной

США переориентируются на Ближний Восток и перестанут заниматься Украиной. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости.

По его словам, США могут не дать разрешения на нанесение ударов вглубь территории России из-за большего внимания Вашингтона к Ближнему Востоку. «Раз они не дадут бить, то Зеленскому, конечно, наступают кранты», — заявил Соскин.

Экс-советник добавил, что отсутствие разрешения на удары по России приведет к утрате оставшейся поддержки Зеленского внутри Украины.

Ранее Соскин оценил заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о членстве Украины в НАТО словами «губу не раскатывайте». Он добавил, что нынешнее политическое руководство Украины обманывает население о вступлении страны в Североатлантический альянс.

