В Кремле рассказали о хорошем турецком подарке Эрдогана Путину

Ушаков: Эрдоган подарил Путину на день рождения красивую вазу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому лидеру Владимиру Путину «хороший турецкий подарок» ко дню рождения, которым оказалась «красивая» ваза. Об этом сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского президента Юрий Ушаков.

«О подарке Эрдогана Владимиру Путину могу сказать, что это была красивая ваза», — отметил представитель Кремля.

Ушаков пояснил, что акцентирование внимания на подарке турецкого лидера Путину связано с тем, что Эрдоган «лично распорядился», чтобы его доставили до телефонного разговора с президентом России.

8 октября Ушаков заявил, что Эрдоган прислал Путину «хороший турецкий подарок» на день рождения. Также лидеры обеих стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.