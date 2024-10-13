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03:41, 13 октября 2024Мир

В МИД Венгрии прокомментировали попытку покушения на премьер-министра

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что не знает о попытке покушения на Орбана

Фото: Eric Vidal / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости заявил, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана.

«На нас и на премьер-министра также идут постоянные атаки», — заявил глава МИД.

Из-за позиции Венгрии по Украине, проблем миграции, а также гендерной пропаганды Брюссель удерживает десятки миллиардов евро, которые причитаются стране, заключил министр.

Ранее Сийярто заявил, что, если Украина будет принято в НАТО в текущих условиях, это будет грозить началом третьей мировой войны. По его словам, Венгрия и дальше будет следовать отдельной, мирной линии на завершение конфликта вопреки давлению со стороны стран Запада.

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      Марина Совина
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