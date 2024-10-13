В Подмосковье иммигрантка отравила сына уксусом

В Подольске иммигрантка напоила двухлетнего сына уксусом, а затем выпила сама

В подмосковном Подольске иммигрантка напоила своего двухлетнего сына уксусной эссенцией, а затем выпила уксус сама. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

«27-летняя Фарида из Таджикистана купила уксус, старательно перелила его в детскую бутылочку и дала попить малышу», — говорится в публикации.

По информации канала, мать и ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что отец двухлетнего мальчика постоянно проживал в Подмосковье, а сожительница приехала к нему в июле.

Ранее жительница Барнаула решила отравить бывшего сожителя и попросила своего брата о помощи. Их обоих признали виновными по делу о покушении.