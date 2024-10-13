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16:17, 13 октября 2024Россия

В России два человека стали жертвами столкновения поезда с легковушкой

В Иркутской области поезд столкнулся с автомобилем, двух человек не спасли

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Иркутской области два человека стали жертвами столкновения поезда с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegram.

ЧП произошло на станции Худоеланская. Несмотря на то, что машинист применил экстренно торможение, избежать столкновения не удалось.

Жертвами стал водитель и один из пассажиров. Еще один находившийся в салоне человек выжил, сведений о его состоянии не приводится. Ведется доследственная проверка.

Ранее в Ленобласти мигрант на велосипеде попал под поезд – он пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшему удалось выжить, его доставили в больницу.

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      Алан Босиков
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