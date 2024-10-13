В России два человека стали жертвами столкновения поезда с легковушкой

В Иркутской области два человека стали жертвами столкновения поезда с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegram.
ЧП произошло на станции Худоеланская. Несмотря на то, что машинист применил экстренно торможение, избежать столкновения не удалось.
Жертвами стал водитель и один из пассажиров. Еще один находившийся в салоне человек выжил, сведений о его состоянии не приводится. Ведется доследственная проверка.
Ранее в Ленобласти мигрант на велосипеде попал под поезд – он пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшему удалось выжить, его доставили в больницу.