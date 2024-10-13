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17:51, 13 октября 2024Бывший СССР

В России назвали козырь «Грузинской мечты» на предстоящих выборах

Кавказовед Крылов: «Грузинская мечта» может воспользоваться ошибкой США и ЕС

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Партия «Грузинская мечта», которая в настоящий момент является правящей в Грузии, может воспользоваться ошибкой США и Евросоюза (ЕС), которые фактически дали понять, что признают результаты предстоящих выборов только в случае победы оппозиции в лице «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом рассказал главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Европе и США часто недооценивают население Грузии, ожидая, что оно станет слепо исполнять их указания. В результате можно наблюдать, как одна за другой проваливаются попытки навязать республике европейские либеральные ценности, отметил кавказовед.

«Благодаря такой слепоте своих противников "Грузинская мечта" вполне может переизбраться и удержать победу», — полагает Крылов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал полной катастрофой ситуацию на Украине. По его словам, республике навязали мнение, что она должна завидовать Украине и ее народу.

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      Игорь Дмитров
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