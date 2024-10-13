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13:49, 13 октября 2024Россия

В России сочли потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в соцсетях

В НАК сочли потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в соцсетях

Фото: drobotdean / freepik

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях разослал информацию, согласно которой предлагается считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях. Об этом в Telegram-канале пишет журналист Дмитрий Смирнов.

В частности, учителей попросили обращать внимание на детей, которые состоят в «группах деструктивного и агрессивного спектра», интересуются шок-контентом, выкладывают материалы про оружие, восхищаются «нацистами, фашистами, анархистами», выкладывают «остро негативные» публикации, а также посты на тему «Меня никто не понимает» или «игнорирует», а также имеют меньше чем 100 друзей в социальных сетях, отмечается в публикации.

Для противодействия террористической идеологии в НАК предложили усилить роль пропаганды традиционных ценностей.

Ранее председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что запрет пропаганды чайлдфри в России — мера самозащиты общества от деструктивного влияния извне. По его словам, это является таким же ограничением в интересах общества, как запрет нацистской символики, суицидов и извращений или запрет на призывы к уничтожению людей другой расы.

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      Игорь Дмитров
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