В РПЦ сочли самозащитой общества необходимость запрета чайлдфри

Иерей Лукьянов связал необходимость запрета чайлдфри с самозащитой общества

Запрет пропаганды чайлдфри в России — мера самозащиты общества от деструктивного влияния извне. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, его цитирует РИА Новости.

«Запрет идеологии ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, безусловно, является необходимой мерой самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния. Жертвами пропаганды бездетности, разработанной западными политтехнологами, сегодня становятся в соцсетях сотни тысяч российских юношей и девушек, вступающих в брачный возраст», — считает представитель РПЦ.

Он назвал запрет пропаганды чайлдфри таким же ограничением в интересах общества, как запрет нацистской символики, суицидов и извращений или запрет на призывы к уничтожению людей другой расы. По мнению Лукьянова, идеология чайлдфри противоречит традиционным ценностям и курсу России «на духовное и демографическое возрождение». Принятие запрета на пропаганду чайлдфри улучшит демографическую ситуацию в России, уверен он.

Заампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе ранее назвал мерой самозащиты общества признание экстремистским движения ЛГБТ.

25 сентября в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, штрафовать за это нарушение будут по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Вместе с тем в Госдуме предложили ввести налог на бездетность. При этом глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. Фадеев усомнился в том, что движение чайлдфри оказывает влияние на общественное мнение.