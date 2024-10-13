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11:14, 13 октября 2024Бывший СССР

В России сообщили о ликвидации в зоне СВО известного американского наемника

Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован американский наемник Ник Дакворт

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине ликвидирован известный американский наемник Ник Дакворт. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он уточнил, что американского наемника ликвидировали на запорожском направлении, когда в автомобиль, на котором он перемещался, попал российский FPV-дрон.

Поддубный напомнил, что летом 2023 года Дакворт попал под ракетный удар российских войск по пункту временной дислокации иностранных наемников в Краматорске.

«Тогда и Ник, и его такие же "коллеги-волонтеры" пытались обставить удар, как атаку на гражданский объект. Но факты — вещь упрямая, наши парни накрыли командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ, а заодно и иностранных наёмников, обустроившихся в местной гостинице», — написал военкор.

В июне 2023 года американский телеканал CNN сообщил, что в результате удара российских войск по Краматорску пострадали несколько иностранных наемников, среди которых Ник Дакворт и британец Мо Хорник. Отмечалось, что они и другие наемники получили легкие ранения.

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      Игорь Дмитров
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