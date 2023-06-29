Стало известно о пострадавших иностранных наемниках при ударе по Краматорску

CNN: при ударе российских войск по Краматорску пострадали минимум двое иностранных военных

При ударе российских войск по украинскому Краматорску пострадали несколько иностранных наемников, об этом стало известно телеканалу CNN.

В материале сказано как минимум о двух пострадавших, среди которых американский военный Ник Дакворт и британец Мо Хорник. Они и другие наемники получили легкие ранения.

По словам американского наемника, в пункте временной дислокации проходила детская вечеринка, которую также посетили гуманитарные работники и журналисты. При этом Давот заявил, что там находились и военные, которых якобы было очень мало.

Ранее в США сообщили о ликвидации американских наемников в Краматорске. Военный персонал прилетел туда из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, уточнил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.