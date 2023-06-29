Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:13, 29 июня 2023Мир

Стало известно о пострадавших иностранных наемниках при ударе по Краматорску

CNN: при ударе российских войск по Краматорску пострадали минимум двое иностранных военных

Фото: РИА Новости

При ударе российских войск по украинскому Краматорску пострадали несколько иностранных наемников, об этом стало известно телеканалу CNN.

В материале сказано как минимум о двух пострадавших, среди которых американский военный Ник Дакворт и британец Мо Хорник. Они и другие наемники получили легкие ранения.

По словам американского наемника, в пункте временной дислокации проходила детская вечеринка, которую также посетили гуманитарные работники и журналисты. При этом Давот заявил, что там находились и военные, которых якобы было очень мало.

Ранее в США сообщили о ликвидации американских наемников в Краматорске. Военный персонал прилетел туда из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, уточнил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС признали влияние исхода контрнаступления на поддержку Украины
    СКР предъявил обвинение экс-главе СБУ за обстрелы Донбасса и гибель 190 жителей
    Трое российских подростков пропали при спуске с горного пика
    Модель OnlyFans показала фигуру в откровенном купальнике
    Россиян предупредили о таящейся в горячем супе опасности
    В Китае назвали сроки запуска аналога Falcon 9
    В первом раунде драфта НХЛ выбрали четверых россиян
    Премьер Эстонии призвала Евросоюз взять себя в руки и вооружаться
    В Подмосковье в перестрелке убили полицейского
    Россиянин предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 16-летней давности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.