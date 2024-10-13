В США назвали американскую демократию иллюзорной

Экс-разведчик Риттер назвал американскую демократию иллюзорной

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works назвал американскую демократию иллюзорной.

«Америка говорила, что мы — моральный стандарт, мы — моральный центр мира, мы — демократия. <…> Всё это оказалось ложью», — заявил эксперт.

По его мнению, когда речь идет об остальном мире, который не поддерживает подобную позицию, демократия становится диктатурой и указывает другим странам, что делать. В противном случае Вашингтон накладывает санкции.

Риттер добавил, что после этого в Соединенных Штатах «вдруг удивляются», почему же мир не желает поддерживать американскую гегемонию.

Ранее экс-разведчик заявил, что поддержка Украины и Израиля в продолжающихся конфликтах приведет к поражению США.

