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00:03, 13 октября 2024Мир

В США сообщили о планах ХАМАС атаковать Израиль еще в 2022 году

NYT: ХАМАС планировал совершить крупную атаку на Израиль еще осенью 2022 года

Фото: Amir Cohen / Reuters

ХАМАС собирался совершить крупную атаку на Израиль еще в 2022 году, но принял решение отложить ее, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на протоколы секретных заседаний руководства палестинского движения.

«Изначально ХАМАС планировал провести атаку под кодовым названием "Большой проект" осенью 2022 года», — пишет газета.

Уточняется, что группировка приняла решение отложить инициативу, планируя сперва заручиться поддержкой Ирана и ливанского движения «Хезболла».

Ранее стало известно о планах США разместить на территории еврейского государства противоракетные комплексы THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к потенциальной атаке Ирана. Отмечается, что вооружения будут эксплуатироваться американскими солдатами.

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      Марина Совина
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