Французский политик Филиппо: Медведев разгромил страны НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев своей публикацией разгромил страны Североатлантического альянса. Об этом французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Медведев только что разгромил страны НАТО, обрушив на них абсолютную правду в огромном новом посте», — восхитился Филиппо.

Таким образом лидер французской партии отреагировал на публикацию Медведева в Telegram. В посте зампред Совбеза России подчеркнул, что на Западе нет денег на последствия урагана «Милтон» во Флориде, на французских аграриев, на возрождение промышленности Германии, но есть на содержание «безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта».

Кроме того, Медведев заявил, что искать угрозу покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа надо не в Иране, а среди демократов и проукраинских деятелей.