Медведев прокомментировал попытку Байдена обвинить Иран в покушении на Трампа

Медведев: искать угрозу покушения на Трампа надо не в Иране, а среди демократов

Искать угрозу покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа надо не в Иране, а среди демократов и проукраинских деятелей. Об этом зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram.

«У деда [президента США Джо Байдена] Деменция прямо на голове шапка горит! Ведь искать надо не у персов, а среди отмороженных либералов, сторонников самого маразматика и его недалекой хохотушки Харрис, а также среди кучи проукраинских обормотов, которых вскормили демократы за годы войны против России», — написал он, комментируя слова Байдена, который возложил на Иран вину за попытку покушения на Трампа.

Ранее Байден призвал власти Ирана «прекратить строить заговоры» против Трампа. Отмечалось, что «мишенью Ирана» якобы стали также экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.