Во Львове военкомов выгнали из ресторана

«Страна.ua»: жители Львова выгнали из ресторана пришедших с рейдом военкомов

Жители Львова выгнали из ресторана пришедших с рейдом сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сотрудников ТЦК вчера выставили из львовского ресторана "Соната", куда военкомы пришли с очередным рейдом», — пишет издание.

Гости заведения в это время праздновали свадьбу. Когда военкомы ворвались в здание с очередной проверкой, посетители ресторана с криками «Ганьба!» выставили их на улицу.

Вечером в субботу, 12 октября, сотрудники украинских ТЦК провели рейды по ночным заведениям Львова. Военные применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке военно-учетных документов.