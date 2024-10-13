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09:37, 13 октября 2024Бывший СССР

Во Львове военкомов выгнали из ресторана

«Страна.ua»: жители Львова выгнали из ресторана пришедших с рейдом военкомов

Фото: dfrolovXIII / Shutterstock / Fotodom

Жители Львова выгнали из ресторана пришедших с рейдом сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сотрудников ТЦК вчера выставили из львовского ресторана "Соната", куда военкомы пришли с очередным рейдом», — пишет издание.

Гости заведения в это время праздновали свадьбу. Когда военкомы ворвались в здание с очередной проверкой, посетители ресторана с криками «Ганьба!» выставили их на улицу.

Вечером в субботу, 12 октября, сотрудники украинских ТЦК провели рейды по ночным заведениям Львова. Военные применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке военно-учетных документов.

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      Виктория Кондратьева
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