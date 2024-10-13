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19:58, 13 октября 2024Бывший СССР

Облавы военкомов связали с приказом Зеленского

Депутат Дмитрук об облавах военкомов: Зеленский дал приказ «забирать всех»

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Массовые рейды территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине связаны с «четким приказом» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Офис президента дал четкий приказ действовать максимально эффективно. Забирать всех», — сообщил Дмитрук. По словам депутата, военкомы в ходе облав не обращают внимания на удостоверения, отсрочки, инвалидности граждан: «Забирать всех в ТЦК, а там уже разбираться».

Дмитрук также рассказал, что киевские власти отслеживают всех, кто пишет или говорит о происходящих событиях в соцсетях: «С ними сказали решать жестко. Не церемониться!» По его словам, активных в интернете граждан задерживают, чтобы те не разгоняли волнения в обществе. Он призвал украинцев оставаться дома и не посещать общественные места. Дмитрук признался, что власти обсуждают возможность рейдов по квартирам, но в ближайшее время якобы устроят облавы только по гостиницам.

Ранее украинские СМИ рассказали, что в ряде крупных украинских городов начались массовые облавы на уклонистов. Призывников разыскивают в том числе в торговых центрах и спортивных клубах.

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      Андрей Ставицкий
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