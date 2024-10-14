Алиев назвал «нереальным» предложение Армении по мирному договору

Президент Азербайджана Алиев назвал «нереальным» предложение Армении по договору

Предложение Армении подписать мирный договор по согласованным пунктам, оставив спорные положения для следующих этапов переговоров, совершенно нереально. Так инициативу Еревана назвал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает портал «АзерТАДЖ».

«Алиев заявил, что считает странное предложение правительства Армении "подписать все, что до сих пор было согласовано, а несогласованные положения сохранить для следующих этапов" совершенно нереальным», — говорится в публикации.

Он добавил, что такое предложение противоречит международным нормам дипломатического урегулирования конфликтов.

Ранее представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков назвал стремление Армении подписать мирный договор в кротчайший срок попыткой пустить пыль в глаза. По его словам, подписание мирного соглашения невозможно без отказа Армении от территориальных претензий.