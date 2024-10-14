«Автодор» опроверг сообщения о повышении платы за проезд по М-4 «Дон»

Данные о повышении платы за проезд по М-4 «Дон» оказались недостоверными

Распространившиеся в соцсетях и мессенджерах сообщения о том, что «Автодор» снова поднимет плату за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области, оказались недостоверными, компания опровергла эти данные.

Утверждалось, что на портале «Автодор» появилась информация о росте тарифов на проезд по платным участкам федеральной трассы М-4 «Дон»․ На самом деле на сайте ничего не говорится о повышении стоимости в ближайшее время. Там лишь перечислены тарифы для автомобилей различных классов в зависимости от участка федеральной автодороги.

Госкомпания «Автодор» опровергла сообщения о планах на повышение платы за проезд по М-4 «Дон». «Мы не размещал информации о повышении или даже о возможном повышении тарифов. Более того, в ближайшее время мы не планируем поднимать цены на проезд по платным участкам», — сказали в компании.

Последняя индексация тарифов на проезд по платным участкам М-4 «Дон» производилась в апреле 2024 года. «Изменение тарифов в июне 2024 года было связано с вводом новых платных участков и не касалось уже действующих участков», — уточнил «Автодор».

Информация о повышении платы за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области не получила широкого распространения в российских СМИ. Ряд изданий опубликовал материалы с опровержением — aif.ru, «Царьград», ДОН24, rostov.gazeta.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

