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08:30, 14 октября 2024Экономика

В российском городе в полувековом жилом доме рухнул потолок

В Барнауле в жилом доме 1959 года постройки рухнул потолок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Барнауле в одной из квартир двухэтажного дома 1959 года постройки частично обрушился потолок. О ситуации сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в полувековом доме на улице Интернациональной заселено шесть квартир. Никто из 11 собственников в результате происшествия не пострадал. На территории дома введен режим повышенной готовности. Жильцы эвакуированы, вход в здание временно ограничен. На месте работают экстренные службы, также присутствуют представители мэрии и районной администрации. Экспертам предстоит оценить техническое состояние здания.

Ранее потолочные перекрытия рухнули в фойе одной из школ Пермского края. Также штукатурка обвалилась в кабинете учреждения. Аналогичная ситуация в конце сентября произошла на лестничной площадке дома во Владивостоке. Инцидент объясняют ветхим состоянием здания — из-за аномально сильных дождей начал разрушаться и его фасад. В обоих случаях никто не травмировался.

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      Виктория Клабукова
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