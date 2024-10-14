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14:27, 14 октября 2024Россия

Боец ВС России рассказал о потерях в первый день СВО

Старший сержант Кузьмичев сообщил о потерях ВС РФ в первый день СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ветеран специальной военной операции старший сержант Вооруженных сил России (ВС РФ) Дмитрий Кузьмичев рассказал, что увидел первые потери в рядах Российской армии уже через десять минут после пересечения границы в первый день СВО. Слова военного передает ТАСС.

Боец уточнил, что его участие в первом этапе боевых действий прекратилось уже на третий день. Дело в том, что на второй день спецоперации он получил ранение и был эвакуирован в Москву.

Кузьмичев также сообщил, что после лечения он служил на границе Белгородской области, и его контракт завершился перед частичной мобилизацией.

Ранее сообщалось, что в зону специальной военной операции вернули бойцов из Ростовской области с контузией и осколочными ранениями.

До этого стала известна история участника специальной военной операции из Свердловской области, оказавшегося перед риском ампутации через сутки, проведенные в тренировочном лагере.

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      Яна Лаушкина
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