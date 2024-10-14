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17:31, 14 октября 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал об иссякшем потоке желающих вступить в армию Украины добровольцев

Боец ВСУ: поток граждан, желающих вступить в войска, иссяк в 2023 году

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces/Handout / Reuters

Поток украинских граждан, желающих добровольно вступить в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ), иссяк в 2023 году. Об этом заявил боец 79-й бригады ВСУ с позывным Кузнец в интервью газете Times.

«Они не мотивированы, как парни, которые добровольно пошли воевать. Приток этих ребят иссяк в 2023 году», — рассказал он о новобранцах, которые вступили в ряды его подразделения.

По его словам, прибывшие призывники почти все старше 35 лет. Кроме того, некоторые из них имеют алкогольную зависимость, а другие болеют артритом, добавил Кузнец. Военный отметил, что новобранцы не хотят быть в зоне конфликта.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Евтушок заявил, что украинские военные дезертируют из-за отношения командиров к солдатам и насильственной мобилизации. По его словам, у военных вымогают деньги за небольшие нарушения.

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      Кристина Есикова
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