В России захотели производить самбуку

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» начал разливать в России самбуку

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» начал разливать в России самбуку. О том, что предприятие захотело производить традиционный итальянский анисовый ликер, со ссылкой на источник в компании сообщает Коммерсантъ.

Бренд Sambuca Ernaldi будет реализовываться в алкомаркетах «Красное и Белое». Точных объемов производства пока не называют, однако, по словам собственника завода Павла Победкина, ниша самбуки в России наименее конкурентна. Согласно подсчетам предприятия, с января по август в стране приобрели 33 тысячи декалитров самбуки, из которых треть — отечественного бренда Motichelli.

По данным NielsenIQ, за январь-июль 2024 года в России натуральные продажи ликеров увеличились на 5,4 процента в годовом выражении. Продажи рома при этом выросли на 21,8 процента, а виски — на 20,9 процента.

Продажи российской самбуки будут зависеть от цены — по мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, на рынке уже есть дешевая белорусская самбука по цене в 300 рублей за бутылку. Кроме того, самбука, скорее барный напиток, домой его покупают редко.

В декабре 2023 года немецкий концерн проиграл суд «Кристаллу» и сети WineStyle по иску на 197 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы отклонил требования компании о запрете на выпуск и продажу травяных ликеров (биттеров) Alter Heiler и Konig Heiler. Правообладатель бренда Jagermeister посчитал стиль оформления бутылок и этикеток схожими с Jagermeister и потребовал компенсации за нарушение прав на товарные знаки.