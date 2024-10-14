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08:54, 14 октября 2024Мир

Харрис раскритиковали за желание переименовать один из крупнейших праздников США

Штаб Трампа: Харрис хочет отменить День Колумба, празднуемый в США

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Камала Харрис хочет отменить празднуемый в США День Колумба и заменить его на День коренных народов, что говорит о нарушении ей американских традиций. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказала пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата на пост президента США Дональда Трампа Каролин Ливитт.

«Камала Харрис — типичный левак. Она не только хочет повысить налоги и лишить полицию финансирования , но и хочет отменить американские традиции, такие как День Колумба», — рассказала представитель избирательного штаба.

Она также добавила, что Трамп чтит американские традиции и бережно относится к истории. По ее словам, он в случае победы сделает все необходимое для защиты памяти Христофора Колумба. Таким образом, Ливитт раскритиковала заявления Харрис от 2019 года, где она предлагала чтить память коренных народов в этот день.

День Колумба — проводимый в США в середине сентября праздник, приуроченный к открытию Америки путешественником и мореплавателем Христофором Колумбом в 1492 году. В отличие от Испании и Латинской Америки, где также проводится этот день, в Соединенных Штатах он отмечается как день итало-американской диаспоры, из-за генуэзского происхождения Колумба. С середины 1990-х годов в ряде штатов праздник был переименован в День коренных народов из-за обвинений в якобы причастности к геноциду индейского населения.

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      Максим Габриелян
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