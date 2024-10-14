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22:47, 14 октября 2024Экономика

Газманов установил купель посреди гостиной

Певец Олег Газманов показал купель, которую разместил посреди гостиной

Народный артист России Олег Газманов разместил в своем загородном доме купель прямо посреди гостиной. О таком необычном решении он рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись».

Певец показал журналистам зону возле лестницы на первом этаже, возле которой находится двойная купель. Он отметил, что строители призывали его отказаться от этого решения. «Меня строители отговаривали: "Зачем тебе это?"» — сообщил певец.

Помимо этого, в эфире той же передачи российская фигуристка Анастасия Гребенкина показала, как построила на своем загородном участке баню, стоимость которой составляет более двух миллионов рублей. По словам спортсменки, высокая стоимость постройки объясняется в том числе тем, что она находится на склоне, так как Анастасия хотела иметь возможность любоваться природой.

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      Полина Кислицына
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