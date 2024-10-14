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15:00, 14 октября 2024Силовые структуры

Главе Следственного комитета России разрешили оставаться на посту после 70 лет

Путин подписал закон, позволяющий главе СК оставаться на посту после 70 лет
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет главе Следственного комитета (СК) страны быть на своем посту и после достижения 70 лет. Документ об этом появился на официальном портале правовой информации.

Ранее председатель ведомства мог продолжать работать на этой должности до 65 лет. При этом уже было оговорено, что срок службы разрешается продлить до 70 лет. Изменения внесли в закон «О Следственном комитете России».

26 сентября Госдума приняла этот законопроект сразу в трех чтениях. Глава государства внес документ на рассмотрение в парламент 23 сентября.
9 октября Совет Федерации одобрил инициативу, подготовленную по поручению Путина.

Сейчас СК возглавляет Александр Бастрыкин, которому исполнился 71 год. Он занял свой пост в 2011 году.

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