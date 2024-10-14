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05:35, 14 октября 2024Силовые структуры

Грузина и украинца объявили в розыск за подрыв Крымского моста

Граждане Украины и Грузии объявлены в розыск по делу о теракте на Крымском мосту

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Гражданин Грузии Александр Инасаридзе и уроженец Украины Сергей Андрейченко, которых считают причастными к подрыву Керченского моста в 2022 году, объявлены в межгосударственный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела обвиняемых.

Уточняется, что фигуранты обвиняются в совершении теракта и незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору. Инасаридзе также обвиняется в контрабанде взрывчатых веществ.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Организатором теракта признан председатель СБУ Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он руководил террористической группой, которой поручили уничтожение Крымского моста.

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      Марина Совина
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