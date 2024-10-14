Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 14 октября 2024Мир

Харрис уличили в старании понравиться желающим стать девушками парням

Fox News: Харрис уличили в желании понравиться желающим стать девушками парням

Фото: Brian Snyder / Reuters

Вице-президента США и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис уличили в старании понравиться желающим стать девушками парням (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом заявил эксперт CNN Скотт Дженнингс, передает Fox News.

Дженнингс прокомментировал результаты опроса New York Times, согласно которому Харрис поддержало 40 процентов зарегистрированных избирателей-мужчин, в то время как бывшего президента США Дональда Трампа поддержал 51 процент. Он также указал на возможные проблемы с популярностью демократов среди афроамериканских мужчин.

«И я думаю, что теперь они наконец... начинают понимать, что многие мужчины думают, что демократов больше волнуют парни, которые хотят стать женщинами, чем парни, которые просто хотят быть парнями», — заявил эксперт. Отмечается, что после фразы участники дискуссии поспешили прервать Дженнигса.

Ранее Харрис опубликовала медицинское подтверждение о ее «превосходном здоровье» в преддверии ноябрьских президентских выборов. Согласно заключению ее врача Джошуа Симмона, в ее организме не выявлено никаких серьезных отклонений.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии высказались об отказе поставлять оружие Украине

      Telegram откроет офис в Казахстане

      Российская орбитальная станция получит руку-манипулятор

      МТС обязали направить три миллиарда рублей в бюджет России

      Стало известно о планах ЕС принять новый пакет санкций против России

      Российский военный рассказал о стрельбе ВСУ в спины сослуживцам

      В ЕС пожаловались на нехватку денег на производство оружия

      Полицейские задержали причастных к охоте на краснокнижных сайгаков россиян

      Во Всемирном банке заявили о погрязших в долгах беднейших странах

      Стало известно о возможной помощи экс-сотрудников ЗАЭС в планировании атак ВСУ на станцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше