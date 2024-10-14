Fox News: Харрис уличили в желании понравиться желающим стать девушками парням

Вице-президента США и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис уличили в старании понравиться желающим стать девушками парням (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом заявил эксперт CNN Скотт Дженнингс, передает Fox News.

Дженнингс прокомментировал результаты опроса New York Times, согласно которому Харрис поддержало 40 процентов зарегистрированных избирателей-мужчин, в то время как бывшего президента США Дональда Трампа поддержал 51 процент. Он также указал на возможные проблемы с популярностью демократов среди афроамериканских мужчин.

«И я думаю, что теперь они наконец... начинают понимать, что многие мужчины думают, что демократов больше волнуют парни, которые хотят стать женщинами, чем парни, которые просто хотят быть парнями», — заявил эксперт. Отмечается, что после фразы участники дискуссии поспешили прервать Дженнигса.

Ранее Харрис опубликовала медицинское подтверждение о ее «превосходном здоровье» в преддверии ноябрьских президентских выборов. Согласно заключению ее врача Джошуа Симмона, в ее организме не выявлено никаких серьезных отклонений.