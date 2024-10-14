Иран отказался отвечать Израилю в случае ограниченного удара

Иран передал США, что не ответит Израилю в случае удара по определенным целям

Иран через страну-посредника передал США, что не ответит Израилю в том случае, если его удар ограничится определенными целями на территории страны. Об этом сообщает израильская телекомпания Kan со ссылкой на источник.

«Иран через третью страну передал Соединенным Штатам послание, согласно которому, если ответ Израиля на атаку баллистическими ракетами ограничится определенными целями, [иранские власти] будут считать нынешний раунд закрытым и не станут отвечать», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что «закулисное» послание Тегерана отличается от публичных заявлений иранского руководства, которое обещает Израилю мощный ответный удар в случае атаки.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю баллистические ракеты. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ответ на иранскую ракетную атаку будет смертоносным, точным и неожиданным.

4 октября заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции Али Фадави сообщил, что в случае ответной атаки со стороны Израиля Иран ударит по нефтеперерабатывающим заводами газовым месторождениям на территории еврейского государства.