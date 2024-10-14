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20:35, 14 октября 2024Силовые структуры

Изготовлявшего огнестрельное оружие и боеприпасы россиянина поймала ФСБ

В Пермском крае ФСБ поймала жителя за изготовление оружия и боеприпасов

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Кунгуре Пермского края сотрудники ФСБ поймали местного жителя, который занимался незаконным производством оружия и боеприпасов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, мужчина с 2023 по 2024 год незаконно изготовлял нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие. Также за год он изготовил 57 патронов. Возбуждено уголовное дело, задержанному предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что россиянин хранил дома целый арсенал оружия и попался ФСБ.

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      Илона Палей
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