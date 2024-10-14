Израильские военные ударили по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС

ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе, где якобы находился командный центр ХАМАС

Израильские военные нанесли удар по больнице в секторе Газа, где якобы расположен командный центр палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Под обстрел попало медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах, на территории которого, как утверждается, находились бойцы ХАМАС. По словам пресс-службы, они использовали этот центр для планирования и нанесения ударов по Израилю.

Когда именно была совершена атака, не уточняется.

Ранее стало известно об атаке ЦАХАЛ на школу в секторе Газа. Атака лишила жизни 22 человек, из которых 15 — женщины и дети. Еще около 80 человек получили ранения.