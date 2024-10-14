Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии

Кадыров провел встречу с принцем бин Абдул Азизом в Саудовской Аравии

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Саудовскую Аравию и встретился с принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«В ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством, принцом Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом», — сообщил Кадыров.

По словам главы Чечни, на переговорах были обсуждены вопросы социально-экономического характера, а также возможности взаимодействия в различных сферах. Кадыров передал принимающей стороне «наилучшие пожелания» и выразил уверенность, что совместные усилия поспособствуют «общему процветанию».

В рамках визита чеченский лидер также посетил постпредство России при Организации исламского сотрудничества.

