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18:35, 14 октября 2024Мир

Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии

Кадыров провел встречу с принцем бин Абдул Азизом в Саудовской Аравии

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Саудовскую Аравию и встретился с принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«В ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством, принцом Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом», — сообщил Кадыров.

По словам главы Чечни, на переговорах были обсуждены вопросы социально-экономического характера, а также возможности взаимодействия в различных сферах. Кадыров передал принимающей стороне «наилучшие пожелания» и выразил уверенность, что совместные усилия поспособствуют «общему процветанию».

В рамках визита чеченский лидер также посетил постпредство России при Организации исламского сотрудничества.

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      Елизавета Мытарева
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