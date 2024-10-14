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04:37, 14 октября 2024Мир

Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня

Армия Китая начала учения по блокаде и взятию под контроль важных портов Тайваня

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня. Об этом говорится в сообщении Народно-освободительной армия Китая (НОАК), передает Reuters.

Мероприятия нацелены на блокаду, штурм и взятие ключевых портов и территорий. Тренировки пройдут в северной, южной и восточной частях острова, участие в них примут военно-морской флот, сухопутные и ракетные войска, военно-воздушные силы и другие войска.

«Учения также служат суровым предупреждением сепаратистским действиям сил за независимость Тайваня», — говорится в сообщении. В НОАК подчеркнули, что данная операция является законной и необходимой для защиты государственного суверенитета и национального единства.

Ранее Армия Тайваня зафиксировала приближение 11 кораблей и 30 летательных аппаратов НОАК за сутки.

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      Марина Совина
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