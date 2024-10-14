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09:15, 14 октября 2024Мир

Китай разочаровался нежеланием Кубы отказаться от социализма

FT: китайские чиновники разочарованы нежеланием Кубы проводить рыночные реформы

Фото: Ramon Espinosa / AP

Китайские чиновники разочарованы нежеланием Кубы проводить рыночные реформы и дерегулирование экономики, так как по мнению властей острова это будет означать отказ от социализма. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Китай публично поддерживает право Кубы выбирать свой собственный путь экономического развития "в соответствии со своими национальными условиями", но в частном порядке (...) китайские чиновники были озадачены и разочарованы нежеланием кубинского руководства решительно реализовать программу рыночных реформ», — отмечается в материале издания.

Авторы также подчеркивают, что данные тенденции выражаются и в отсутствии прогресса в отношениях двух стран. Несмотря на тот факт, что политически Пекин и Гавана поддерживают друг друга, Куба не представляет большого интереса для китайских корпораций и экономические связи стагнируют.

18 июля Центральный комитет Коммунистической партии Китая распорядился полностью построить социальную рыночную экономику высокого уровня к 2035 году. В частности, руководство КНР обещало повысить роль рыночных механизмов в экономике, а также создать более справедливую и динамичную рыночную среду. Кроме того, предполагается углубить реформы по модернизации и развитию социалистического строя с китайской спецификой. Последний к 2023 году должен стать более совершенным.

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      Максим Габриелян
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