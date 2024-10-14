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18:28, 14 октября 2024Экономика

Крупнейшей экономике Европы диагностировали умеренную рецессию

Bloomberg: экономика Германии ослабела без российских энергоносителей

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Германия переживает умеренную рецессию. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По его данным, объем производства в течение всего 2024 года останется на прежнем уровне, что свидетельствует о неблагополучии крупнейшей экономики Европы. Опрошенные аналитики считают, что валовой внутренний продукт в III квартале сократится на 0,1 процента.

Экономическую слабость германских предприятий объясняют прекращением поставок российских энергоносителей, разочаровывающим спросом в Китае, проблемами автопроизводителей и нехваткой квалифицированных рабочих. Аналитик Rabobank Эрик-Ян ван Харн назвал немецкую промышленность ахиллесовой пятой экономики ФРГ.

В свою очередь, Министерство экономики спрогнозировало, что экономическая слабость Германии, вероятно, сохранится во второй половине 2024 года. Роста оно ожидает лишь в следующем году.

Ранее сообщалось об ухудшении прогнозов по экономическому росту Германии, подготовленных ее правительством. Там полагают, что в 2024 году ВВП ФРГ сократится на 0,2 процента, а восстанавливаться крупнейшая европейская экономика начнет лишь в 2025 году.

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