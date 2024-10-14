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15:13, 14 октября 2024Экономика

Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за каждого ребенка

Милонов предложил снижать ставку по ипотеке на 1 % за каждого ребенка в семье

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За каждого родившегося ребенка в семье нужно снижать ставку по ипотеке на один процент. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает URA.RU.

Чиновник считает, что это может стать одной из возможных мер поддержки российских семей. Он добавил, что при предоставлении льгот также следует перестать учитывать доход родителей, которые воспитывают троих и более детей.

Милонов заявил, что семьи с пятью и более детьми спасают демографию страны, поэтому именно они должны чувствовать себя наиболее защищенными. «Нужно принимать отдельные меры по поддержке больших семей, которые должны стать доступны для многодетных семей без учета уровня дохода семьи», — заключил он.

Ранее в Центробанке раскритиковали льготную ипотеку. Представители регулятора заявили, что доступность от программ была «съедена» ростом цен, в результате чего россияне берут ипотеку на долгий срок и покупают маленькие квартиры.

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      Александра Качан
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