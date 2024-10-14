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12:18, 14 октября 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении восьми складов с боеприпасами ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили восемь складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из ежедневного брифинга Минобороны России.

Полевой склад был уничтожен подразделениями группировки войск «Север». Еще шесть объектов удалось поразить военнослужащим из группировок «Запад» и «Юг».

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Из сводки оборонного ведомства следует, что в ходе боев, участие в которых принимали солдаты из группировки войск «Днепр», также был уничтожен склад с боеприпасами.

Ранее стало известно, что в зоне ответственности группировки войск «Юг» российские военные уничтожили 640 военных ВСУ и шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Помимо них, украинская армия также потеряла боевую машину пехоты и восемь автомобилей.

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      Никита Абрамов
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