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17:42, 14 октября 2024Экономика

Альфа-Онлайн назван лучшим мобильным банком в браузере смартфона в рейтинге Markswebb

Markswebb отдала первые места Альфа-Банку в двух номинациях рейтинга

Фото: Альфа-Банк

Мобильный банк Альфа-Онлайн вновь занял первые места в ежегодном рейтинге Markswebb сразу в двух номинациях: «Лучший цифровой банк для повседневных операций» и «Лучший цифровой офис» с отрывом от конкурентов.

Эксперты Markswebb оценили функционал Альфа-Онлайн, интерфейсы, при этом аналитики отметили, что мобильный банк в браузере Альфа-Онлайн на сегодня равнозначен нативному приложению в повседневных задачах.

Аналитики выделили идентификация по Face ID. Помимо этого, эксперты отметили, что у Альфа-Банка продуманный вход в сам сервис для новых клиентов, есть чат в зоне до авторизации, поддержка входа по биометрии. Альфа-Банк получил высшую оценку в функциях управления данными пользователя.

Кроме того, эксперты отметили пользовательский путь для оформления и открытия нового продукта в Альфа-Онлайн.

Аналитики агентства Markswebb отметили, что Альфа-Банк задает тренд в развитии daily banking, особенно в части оплаты штрафов и пошлин. В качестве примера эксперты привели практику Альфа-Банка — в мобильный банк в браузере подгружаются фотографии с нарушениями ПДД.

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      Алена Шаповалова
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