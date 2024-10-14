Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:54, 14 октября 2024Силовые структуры

Молодого россиянина арестовали за расправу над матерью

В Подмосковье арестовали молодого человека, убившего мать

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье арестовали 21-летнего молодого человека, который расправился со своей матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 11 октября молодой человек со своей 47-летней матерью находился в квартире, расположенной в городском округе Химки, там он несколько раз ударил женщину ножом. Нанесенные травмы оказались несовместимы с жизнью. Как после пояснил задержанный, он совершил это преступление из-за постоянных претензий со стороны матери о безработице и пьянстве.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области иностранка заколола дочь знакомых и подожгла их квартиру.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      «Гроза НАТО». Ударивший по судну с оружием ВСУ «Искандер» назвали одним из мощнейших в мире. На что он способен?

      Зеленский рассказал о миллионе поставленных на фронт беспилотников

      Глава российского региона обратился к гражданам на фоне опасности атаки БПЛА

      Россиянин расправился с женщиной ради ее сережек и попался спустя 20 лет

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      В Москве приостановили работу сервисов проката электросамокатов

      QR-коды на неровных поверхностях научились считывать

      Стилисты дали советы по подбору джинсов для каждого типа фигуры

      Украина ответила на обвинения в поставке дронов сепаратистам в Мали

      Звезда «Наследников» заявил о ненависти к своему персонажу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше