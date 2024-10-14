Молодого россиянина арестовали за расправу над матерью

В Подмосковье арестовали молодого человека, убившего мать

В Подмосковье арестовали 21-летнего молодого человека, который расправился со своей матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 11 октября молодой человек со своей 47-летней матерью находился в квартире, расположенной в городском округе Химки, там он несколько раз ударил женщину ножом. Нанесенные травмы оказались несовместимы с жизнью. Как после пояснил задержанный, он совершил это преступление из-за постоянных претензий со стороны матери о безработице и пьянстве.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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