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18:07, 14 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе иностранка заколола дочь знакомых и подожгла их квартиру

В Свердловской области женщина зарезала дочь знакомых и подожгла их квартиру
СюжетПожары в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Первоуральске Свердловской области знакомая местных жителей расправилась с их дочерью и устроила в их доме пожар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 9 октября в квартире по проспекту Космонавтов у гражданки одной из бывших союзных республик произошел конфликт с 13-летней дочерью знакомых, которые в тот момент были на работе. На почве личной неприязни обвиняемая причинила потерпевшей ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Чтобы скрыть преступление, женщина подожгла квартиру.

Ей предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что стрелявший по двум людям на мусорном полигоне россиянин получил 16 лет колонии.

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      Артем Соколов
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