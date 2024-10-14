На Украине начали использовать девушек в пене для рекрутинга в ВСУ

WP: на Украине выпустили рекламу рекрутинга в ВСУ с девушкой в пене

Штурмовая бригада Вооруженных сил Украины выпустила рекламу рекрутинга с изображением девушек в пене. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, 3-я штурмовая бригада провела подобную рекламную кампанию из-за низких показателей мобилизации по Украине и критического отношения граждан к процессу. В стране сейчас растет конкуренция за рекрутов между подразделениями. Им разрешили набирать новобранцев, минуя военкоматы.

The Washington Post приводит в пример серию рекламных щитов 3-й штурмовой бригады ВСУ, на которых показаны девушки в вызывающем виде рядом с военнослужащими или военной техникой. На одном из них девушка позирует на капоте вездехода Humvee, а ее ноги облиты пеной. Руководитель этой рекламной кампании Кристина Бондаренко объяснила такой ход тем, что современные боевые действия требуют от военных «большей открытости».

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