На военном объекте в Германии остановили россиянина

Business Insider: на военном объекте в ФРГ остановили россиянина на велосипеде

Немецкая военная полиция остановила гражданина России на территории центра военной подготовки в городе Гарделеген. Об этом сообщило издание Business Insider (BI).

Мужчина заехал на военный объект на велосипеде. Отмечается, что территория центра не огорожена, но по периметру расставлены шлагбаумы и предупреждающие знаки. Как объяснил правоохранителям россиянин, он проезжал мимо и случайно оказался на территории. В то же время в военной полиции не исключили, что это была попытка шпионажа. Тем не менее, мужчину не стали задерживать.

Ранее в ФРГ задержали трех человек с гражданствами России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже на территории страны.